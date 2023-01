Fahrerflucht: Mitfahrer fiel aus dem Auto, Alko-Lenker fuhr davon

In Vorarlberg ermittelt die Polizei gegen einen 28 Jahre alten Mann, dem Imstichlassen eines Verletzten im Wintersportort Lech zur Last gelegt wird.

Bei dem Beschuldigten handelt sich um den Lenker eines Pkw, aus dem am Sonntag gegen 5.00 Uhr ein 21-jähriger Mitfahrer aus noch ungeklärten Gründen gefallen war und verletzt ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden musste.

Der Lenker war nach Polizeiangaben in alkoholisiertem Zustand auf der L198 unterwegs und führte insgesamt vier Personen mit. Auf Höhe des Gemeindeamts war der 21-Jährige während der Fahrt aus dem Pkw gestürzt. Der Lenker soll daraufhin Fahrerflucht in Richtung Zürs begangen haben, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern. Die übrigen drei Mitfahrer sollen das Fahrzeug noch am Vorfallsort verlassen haben, so die Polizei.