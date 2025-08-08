Erstes Wochenende mit Wasserspielen am Linzer Pfarrplatz

Die unmittelbare Nähe zum Hauptplatz macht den Pfarrplatz zum idealen Standort für den Linzer Wasserspielplatz Play Fountain.

Linz. Der Linzer Wasserspielplatz wurde am Mittwoch am Pfarrplatz eröffnet. Bis einschließlich 4. September wird die Attraktion täglich von 10 bis 22 Uhr – sonntags ab 10.30 Uhr – zur erfrischenden und unterhaltsamen Oase für Einheimische und Tourist*innen gleichermaßen. Der Eintritt ist frei, die Play Fountain ist für alle Menschen zugänglich. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Linzer Tourismusverband und der Linz AG realisiert.

„Wasser ist Leben – es fasziniert, verbindet und belebt. Mit der neuerlichen Auflage des interaktiven Wasserspektakels ‚Play Fountain' wird in Linz ein Ort geschaffen, an dem die Menschen spielerisch mit diesem wertvollen Element in Berührung kommen. Gerade in den heißen Sommermonaten bietet die Anlage für Besucher*innen jeden Alters eine willkommene Abkühlung. Als fest in der Region verankertes Unternehmen der allgemeinen Daseinsvorsorge, leistet die Linz AG auch dabei ihren täglichen Beitrag für mehr Lebensqualität und versorgt den temporären Spielplatz verlässlich mit Wasser“, sagt Linz AG-Generaldirektor Erich Haider.