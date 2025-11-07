Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich

Softwareunternehmen

Fabasoft mit mehr Umsatz und Gewinn im Halbjahr

07.11.25, 08:23 | Aktualisiert: 07.11.25, 09:53
Teilen

Fabasoft arbeitet u.a. am Aufbau von KI-Kapazitäten in den Rechenzentren. 

Linz. Das oberösterreichische Softwareunternehmen Fabasoft hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres mehr verdient als in der Vorjahresperiode. Der Umsatz stieg um 2,6 Prozent auf 43,6 Mio. Euro, wie das börsennotierte Unternehmen am Freitag mitteilte. Unterm Strich blieben 5,1 Mio. Euro Gewinn übrig, nach 4,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Plus von 6,5 Prozent. Das Betriebsergebnis (EBIT) wurde um 10,4 Prozent auf 7,3 Mio. Euro gesteigert.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um fünf Prozent auf 11,1 Mio. Euro. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit sank um 82,9 Prozent auf 0,8 Mio. Euro. Fabasoft verfügte zum Ende des Geschäftsjahres über liquide Mittel in Höhe von 29,3 Mio. Euro, nach 24 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Zum 30. September 2025 beschäftigte Fabasoft 497 Personen. Ein Jahr zuvor waren es 495 Mitarbeitende.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden