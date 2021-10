Falsche Polizisten kontrollieren Bus-Fahrgäste

Die Fahndung nach den Männern verlief bisher ohne Erfolg.

Freistadt. Zwei bisher unbekannte Männer haben sich am Freitag in Freistadt als Zivilpolizisten ausgegeben und Fahrgäste und eine Buslenkerin in Freistadt nach Corona-Bestimmungen kontrolliert. Die Täter zeigten der Lenkerin beim Einstieg in den Bus einen vermutlich gefälschten Dienstausweis. Bei der Haltestelle Stifterplatz kontrollierten die beiden die Fahrgäste und stiegen danach bei der Haltestelle "Freistadt Park & Ride" wieder aus dem Bus aus, berichtete die Polizei.

Fahndung nach den Männern

Die Fahndung nach den Männern verlief bisher ohne Erfolg. Lauf einer Täterbeschreibung hatte einer der Männer kurze Haare, einen gepflegten Vollbart, war zwischen 30 bis 35 Jahre alt, rund 1,90 Meter groß und schlank. Er hatte ein Kreuz-Tattoo auf dem Rücken des linken Mittelfingers mit einem Tropfen sowie am Ringfinger ein "Unendlichkeits-Tattoo", also die Zahl 8 liegend. Die zweite Person hatte ebenfalls kurze Haare und war etwa gleich alt, aber eher klein und eine mollige Figur. Der Mann trug eine grüne Jacke und knallrote Sneaker. Die Polizei Freistadt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4300.