Familux-Resorts: Die Jugend übernimmt das Zepter

Die beiden Söhne der Hoteliersfamilie Mayer Florian und Julian übernahmen die Familux-Resorts von ihren Eltern.

OÖ. Vor mehr als 30 Jahren legten Andrea und Ernst Mayer den Grundstein für etwas, das Eltern und Kindern gleichermaßen Entspannung, Erholung, Action und Spaß bietet: Sie bauten eine kleine Frühstückspension in Lermoos immer wieder um und erweiterten sie, bis das Kinderhotel Alpenrose erschaffen wurde. Schon früh war den zweifachen Eltern klar, dass der Fokus auf Urlaub mit Kindern gelegt werden soll. Und die beiden entwickelten ihr eigenes Konzept, haben mittlerweile die Familux-Gruppe gegründet und führen vier Standorte in Österreich und Deutschland.

Mit der Übernahme eines Hotels im Allgäu wurde das Familux-Resort Oberjoch geboren, vor sieben Jahren wurde dann das Resort in Gosau, der Dachsteinkönig, eröffnet. Es war das erste Hotel, das komplett neu gebaut wurde und nach den Bedürfnissen von Eltern und Kindern geplant wurde. Rasch folgte der Bau des vierten Hotels, The Grand Green in Oberhof (Deutschland)

Das heurige Jahr wurde von Ernst und Andrea Mayer und den Söhnen Florian und Julian als Jahr des Generationenwechsels entschieden. Und nun war es soweit: "Eine Menge ist in den mehr als drei Jahrzehnten passiert, in denen wir die Alpenrose in Lermoos übernommen und zu einer familiengeführten Hotelgruppe entwickelt haben“, sagen Andrea und Ernst Mayer. "Jetzt ist es aber an der Zeit, die alleinige Unternehmensführung unseren Söhnen Florian und Julian zu übertragen." Durch ihren Mut setzten Ernst und Andrea Mayer neue Maßstäbe im Bereich Familienurlaub, und ihre Söhne wollen den Weg der Eltern weiter gehen. " "Unser gemeinsames Ziel ist es, den erfolgreichen Weg unserer Eltern mit genauso viel Innovationskraft, Weitblick und Mut fortzusetzen. Wir freuen uns aber besonders, sie weiterhin als unsere Mentoren mit Rat und Tat an unserer Seite zu wissen."

Und für die beiden neuen Chefs der Familux-Gruppe gab es bereits den ersten Grund zu feiern: Das jüngste Mitglied der Gruppe, das Familux-Resort The Grand Green im deutschen Oberhof in Thüringen feierte seinen ersten Geburtstag.

