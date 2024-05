Das Kind versuchte das Fenster zu öffnen.

OÖ. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 16.20 in St. Georgen im Attergau. In einem unbeobachteten Moment versuchte das Kleinkind ein am Boden abgestelltes Fenster zu öffnen.

Durch das Anziehen kippte dieses und fiel auf den Dreijährigen. Die Eltern bemerkten den Vorfall und riefen die Rettung. Der verletzte Bub musste mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht werden.