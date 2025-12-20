Nach vier Flaschen Vodka und fast 4 Promille: Mann zielte mit Gewehr auf WEGA-Beamte

Am gestrigen Tag wurde die Polizei zu einem Mehrparteienhaus gerufen, nachdem eine 18-jährige Frau am Polizeinotruf meldete, dass sie von ihrem 41-jährigen Nachbarn mit einer Waffe bedroht worden sei.

Die junge Frau gab an, dass sie beim Nachbarn anklopfte, woraufhin der Mann mit einer Waffe auf sie zielte.

Schnelle Reaktion der Polizei

Umgehend wurden mehrere Streifenwägen sowie WEGA-Kräfte zum Einsatzort geschickt. Beim Zugriff auf den 41-Jährigen zielte dieser mit einer Langwaffe auf die eintreffenden Beamten, was eine gefährliche Situation schuf. Die Polizei konnte den Mann jedoch überwältigen, entwaffnen und vorläufig festnehmen.

Entdeckung von Waffen und weiteren Tatvorwürfen

In der Wohnung des Tatverdächtigen wurden mehrere Airsoft-Waffen, eine Luftdruckpistole sowie zwei Messer gefunden und sichergestellt. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann vor dem Vorfall vier Flaschen Vodka aus der Wohnung der Nachbarin gestohlen hatte.

Alkoholisierung und weitere Maßnahmen

Der Verdächtige wies bei seiner Festnahme eine extreme Alkoholisierung von nahezu 4 Promille auf. Daraufhin wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn wurden sofort ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Ermittlungen laufen weiter

Die Polizei führt nun weitere Ermittlungen, um den Vorfall und die genauen Hintergründe der Bedrohung sowie des Diebstahls aufzuklären.