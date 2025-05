Fest mit vielen roten Nasen: 30 Jahre CliniClowns Oberösterreich

Die CliniClowns Oberösterreich feiern mit einem großen Benefizfest ihren 30. Geburtstag.

Linz. Die CliniClowns OÖ laden am Freitag, 9. Mai, zu einem bunten Geburtstagsfest mit einem tollen Programm voll Musik, Kabarett und Clownerie und mit vielen, vielen Überraschungsgästen.

"In 30 Jahren haben wir 150.000 Kinder besucht, waren bei 20.000 Erwachsenen und bei 2.000 Menschen in palliativer Begleitung. Über 60 Personen haben sich der Idee als CliniClown Leichtigkeit zu schenken angeschlossen, manche sehr kurz, manche sehr lange. Mittlerweile sind wir 33 CliniClowns in Oberösterreich, die auf über 45 Stationen in 14 Spitälern und Altersheimen unterwegs sind", sagen die Organisatoren.

Ab 17.17 Uhr werden bunte Acts im Foyer, ab 19.19 Uhr ein Festprogramm im Großen Saal "gezündet".

Es wird ein etwa 2,5 stündigen Bühnen-Programm (inkl. Pause) geboten mit Anna de Lirium, Bernhard Bernhard, BlöZinger, Chevapcici & Die Antikörper, Falk Theater, OÖ Tanzakademie, Raul, Sangitha Sundaresan-Sturm, Manuel Thalhammer, Vokalensemble LaLá, einer Überraschungsnummer der CliniClowns OÖ zum Finale, sowie Geschichten aus dem Visiten-Alltag der CliniClowns von lustig bis berührend. Durch den Abend führen Dominika Meindl und John F. Kutil. Eintritt: 34 Euro Abendkassa.