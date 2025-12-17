Feuerwehr rückte zur Papagei-Rettung aus

Passant entdeckte exotischen Vogel in einem Waldstück

Pasching. Die Freiwillige Feuerwehr Pasching (Bezirk Linz-Land) musste Dienstagabend ausrücken, um einen Papagei einzufangen. Ein Passant hatte auf einem Baum in einem Waldstück den exotischen Vogel entdeckt und dies gemeldet. Wegen der winterlichen Temperaturen war "von einer Gefährdung für das Tier auszugehen", berichtete die Feuerwehr.

© APA/FF PASCHING

Gemeinsam mit der ICARA-Tierrettung machte man sich auf den Weg, den Papagei einzufangen. Dies gelang nach mehreren Anläufen. Der Vogel blieb unverletzt und die Tierrettung übernahm ihn.