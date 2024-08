Feuerwerkskörper explodiert: Haus in Brand – Verletzte

Fünf Personen sind Donnerstagfrüh nach einer Explosion von Feuerwerksartikeln in einer Garage in Pupping (Bezirk Eferding) verletzt worden.

Ein 61-Jähriger wurde gegen 7.00 Uhr durch den Knall geweckt. Er bemerkte, dass die an das Wohnhaus angrenzende Garage wegen der Explosion in Brand geraten war. Die Flammen griffen rasch auf das Haus über, in dem die 52-jährige Ehefrau, die Kinder, 22 und 20 Jahre alt, sowie die 97-jährige Großmutter schliefen, so die Polizei.

Der Mann versuchte das Feuer zu löschen, verletzte sich aber dabei und wurde mit der Rettung in das Klinikum Wels eingeliefert. Die Großmutter wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung und einer Beinverletzung in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht. Auch die Frau und die Kinder kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Insgesamt waren sieben Feuerwehren beim Löscheinsatz, um 9.45 Uhr hieß es dann "Brand aus". Aus bisher unbekannter Ursache setzten die Feuerwerkskörper thermisch um und gingen in die Luft.