Flucht vor Polizei: 24-Jähriger stirbt in Wien bei Crash

Ein 24-jähriger Lenker krachte bei einem Überholmanöver frontal mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Lkw-Anhänger. Er wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Wien. Am Mittwoch um 19:15 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall in der Wildpretstraße im 11. Bezirk. Ein 24-jähriger Auto-Lenker krachte bei der Flucht vor der Polizei in einen Lkw-Anhänger und starb.

Bei einer routinemäßigen polizeilichen Lenker- und Fahrzeugkontrolle fanden die Beamten eine Suchtmittelwaage mit Suchtgiftrückständen im Auto. daraufhin wurden der 24-jährige Lenker wie auch sein Beifahrer immer nervöser und aggressiver.

Polizist mehrere Meter mitgeschliffen

Der 24-jährige Autofahrer wurde von der Polizei zur amtsärztlichen Untersuchung zum Zwecke der Feststellung der Fahrtauglichkeit aufgefordert – dies verweigerte er jedoch. Plötzlich stieg der Mann wieder in das Auto und fuhr los. Ein Polizist versuchte noch den Lenker am Wegfahren zu hindern und wurde mehrere Meter mitgeschliffen, bevor der 24-Jährige davonfuhr. Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Autofahrer krachte in Anhänger

Im Zuge der Flucht durchbrach der Autofahrer einen Schranken und die Beamten verloren den Sichtkontakt. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der flüchtende Pkw wenig später erneut im Bereich der Wildpretstraße gesichtet. Aus einiger Entfernung konnten die Beamten wahrnehmen, wie das Auto ein Überholmanöver durchführte und danach frontal mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Lkw-Anhänger kollidierte. Der 24-Jährige war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät geborgen werden. Ein Notarzt der Berufsrettung Wien konnte nur mehr den Tod des 24-Jährigen feststellen.

Das Verkehrsunfallkommando übernahm die weiteren Erhebungen zum genauen Unfallhergang.