Fotofalle beweist: Vier Wolfsrudel in OÖ

Im Bezirk Rohrbach tappte ein Wolfsrudel in eine Fotofalle. Damit ist das sogenannte Böhmerwaldrudel weiterhin aktiv – und Oberösterreich hat laut Landesrätin Michaela Langer-Weninger nun vier bestätigte Rudel.

Ein Wolfsrudel ist in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) in eine Fotofalle geraten – ein klarer Beleg für die Anwesenheit des Böhmerwaldrudels im oberen Mühlviertel. Damit sind laut Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) nun vier Wolfsrudel in Oberösterreich bestätigt. Zusätzlich wurden Ende März und Anfang April eine Sichtung in Bad Leonfelden sowie ein DNA-bestätigter Wildriss in Aigen-Schlägl gemeldet. Die Entwicklung wird nun durch ein wissenschaftliches Wolfsmonitoring begleitet. EU-weit soll der Schutzstatus des Wolfs 2025 angepasst werden – der günstige Erhaltungszustand mit über 20.000 Tieren sei erreicht.

Lesen Sie auch



















“Mission Impossible 8”: 1. Blick auf letzten Einsatz von Tom Cruise

Am 21. Mai startet Tom Cruise seine letzte „Mission Impossible“. Der 1. Trailer für den 8. Teil liefert Hochkarätige Action.

























Schwarz-Rot in Deutschland kurz vor Einigung

Schlussspurt bei den Koalitionsverhandlungen von Christ- und Sozialdemokraten zur Bildung einer neuen deutschen Regierung.

























5 Mio. Euro: Neue Kostenobergrenze bei Wien-Wahl

Bei der heurigen Wien-Wahl ist die Kostengrenze für Kampagnen um 1 Mio. Euro reduziert worden.