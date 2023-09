Freibäder jubeln über Rekord-Saison

Ansturm auf die Freibäder bis Mitte September, da der Sommer so lange blieb.

OÖ. Dass der Sommer gut war, finden nicht nur Schüler, die, bis auf einen regnerischen Augustbeginn überdurchschnittlich heiße Sommerferien genießen konnten. Auch die Freibäder sind mit den Besucherzahlen mehr als zufrieden. Alleine in der Stadt Linz wurden mehr als 350.000 Besucher verzeichnet - das ist mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019.

Auch das Freibad in Marchtrenk jubelt über einen Rekordsommer. Das Plus beträgt sogar mehr als ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Dass der Ansturm so enorm war, ist aber kein Wunder. Denn: Die Wetterdaten zeigen, dass der heurige Sommer der siebtwärmste Sommer seit Beginn der Messgeschichte war. Oberösterreich durfte sich über zahlreiche Hitzetage freuen, Höchstwerte waren sogar 36 Grad. In Linz wurden 35 Hitzetage und insgesamt 19 Tropennächte verzeichnet. Ein Hitzetag ist jeder Tag, an dem das Thermometer über 30 Grad anzeigt. In Tropennächten sinkt die Temperatur nicht auf unter 20 Grad.