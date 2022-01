Fünffach-Mutter mit Kopfschuss hingerichtet

Bei einer blutigen Familientragödie soll ein Förster seine Frau erschossen haben.

OÖ. Als Simone und Daniel S. heirateten, brachte die gelernte Bürokauffrau drei Kinder mit in die Ehe. Als zwei gemeinsame folgten, schien das Glück des studierten Forstwirts (46) und der zuletzt als Waldpädagogin arbeitenden 42-Jährigen perfekt. Zumal die älteste Tochter durch ihre schulischen Leistungen überregional für Furore sorgte.

Doch der Schein trog. Nachdem die Familie vor etwa fünf Jahren aus Salzburg nach Weißenkirchen im Attergau (OÖ) gezogen war, kam es zwischen den Eheleuten immer häufiger zum Streit. Hass staute sich auf, der sich am Samstag in einem grausamen Verbrechen entlud. Gegen 14.45 Uhr holte Daniel S. seine Pistole vom Typ „Glock 17“, näherte sich in der Küche des Hauses von hinten seiner Frau und schoss ihr gezielt in den Kopf. Anschließend rief der Familienvater über Notruf die Polizei.

Streitereien um die Corona-Impfung?

Die fünffache Mutter lebte noch, als die Rettung bei dem einzeln stehenden Haus eintraf. Sie wurde mit einem Hubschrauber ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen. Am Abend starb Simone S. Ihr Ehemann hat den tödlichen Schuss gestanden, sitzt inzwischen in Wels in Haft.

Was letztendlich der Auslöser für die Familientragödie war, ist noch unklar. Möglicherweise spielte die Corona-Pandemie eine nicht unwesentliche Rolle. Täter und Opfer waren politisch sehr interessiert, vor Jahren kandidierten sie sogar gemeinsam für die FPÖ zum Gemeinderat. Die Fünffach-Mutter galt als strikte Impfgegnerin, machte daraus in den sozialen Medien auch keinen Hehl. Bekannte rechneten sie zu den Coronaleugnern.

Das soll Daniel S. nicht gewesen sein. Der 46-jährige gebürtige Deutsche war für die Bundesforste beruflich viel unterwegs, soll geimpft sein. Ob er deshalb mit seiner Frau immer ­wieder stritt? Es gilt die Unschuldsvermutung.