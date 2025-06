Gastronomie an der JKU: dasKUYO geht, teamwork kommt

JKU-Rektor Stefan Koch: „Der Ansatz, Menschen zu inkludieren, die es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer haben, passt sehr gut zur JKU. Denn unsere Universität steht für Offenheit, Toleranz und Inklusivität.“

Linz. Das Ende einer kulinarischen Ära ist der Beginn einer neuen: Mitte Juni schließt dasKUYO am Campus der Johannes Kepler Universität Linz – und mit September wird eine neue Gaststätte von teamwork eröffnen.

Die Suche nach einem Nachfolger für die Gastronomiestätte in der Hauptbibliothek am Campus ist zu Ende. Mit ihrem Konzept für einen Bar-Café-Mix im Learning Center konnte teamwork überzeugen.

Das Besondere: teamwork ist ein gemeinnütziger Betrieb, der Menschen mit Behinderung zu kollektivvertraglichen Rahmenbedingungen beschäftigt. Dabei ist teamwork in Oberösterreich bereits in fünf Geschäftsfeldern tätig – und wagt nun den Schritt in die Gastronomie.

Die Speisen werden saisonal angeboten, modern interpretiert und es gibt auch vegetarische und vegane Varianten. Frühstücksvariationen, zwei gesunde Mittagsgerichte mit Suppe sowie kleine Speisen und Snacks sollen das Angebot abrunden. Die Preisgestaltung soll auf die Möglichkeiten von Studierenden abgestimmt werden.

Das Team vor Ort wird sowohl aus Menschen mit und ohne Beeinträchtigung bestehen.