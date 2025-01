Geförderte Öffi-Tickets in 22 Gemeinden

In Kematen an der Krems kann man sich ein Monatsticket des oberösterreichischen Verkehrsbundes für einen Tag ausleihen. Die Leihgebühr beträgt sieben Euro.

Kostenlose oder besonders günstige Leih-Tickets für Zug und Bus bieten ihren Bürgern in Oberösterreich 22 Gemeinden an. Klimatickets sind das allerdings nicht, denn in Oberösterreich gibt es spezielle Einschränkungen. So haben etwa die Bewohner in Kematen an der Krems die Möglichkeit sich ein Monatsticket des oberösterreichischen Verkehrsverbunds (OÖVV) für einen Tag auszuleihen. Allerdings gilt das Ticket nur für die Strecke von Kematen nach Linz. Die Leihgebühr beträgt sieben Euro.

In OÖ haben sich derzeit 22 Kommunen entschieden, Monatskarten für die Bewohner zur Verfügung zu stellen und über Schnupperticket.at die Buchungen zu organisieren. In einigen Gemeinden ist das Angebot gratis, andere verlangen hingegen eine geringe Gebühr.Auch in anderen Bundesländern werden diese Tickets angeboten. In Niederösterreich und Salzburg etwa werden von den Gemeinden jedoch Karten für das komplette Streckennetz im Land angeboten. In Oberösterreich sei das allerdings nicht möglich, heißt es von Klaus Wimmer vom Verkehrsverbund Oberösterreich. Denn in Oberösterreich seien die Klimatickets personalisiert. Sollte ein Ticket verloren gehen haben Menschen die Möglichkeit, sich das Ticket relativ unkompliziert und einfach wieder nachzubestellen, sagt Wimmer. Das sei bei einer unpersonalisierten Karte hingegen nicht möglich. Das Klimaticket für Oberösterreich kostet derzeit 592 Euro. Das Klimaticket Österreich kostet seit 1. Jänner 2025 1179,30 Euro.