Genussland OÖ setzt auf Ü60-Mitarbeiter

Die Initiative des Landes Oberösterreich für regionale Esskultur ist Partner von bäuerlichen Direktvermarktern, Lebensmittelmanufakturen und der Gastronomie.

OÖ. Das Genussland Oberösterreich setzt seit mehr als zwei Jahrzehnten Maßstäbe in der Förderung regionaler Lebensmittel und der Wertschöpfung für die heimische Landwirtschaft. Jüngste Zahlen aus der Genussland-Handels-Initiative untermauern dies. Mehr als 550 Handelsstandorte haben inzwischen die Produkte der Genussland-Partnerbetriebe im Sortiment – und schaffen dadurch einen beachtlichen Mehrwert. „Mit jährlich rund 8,5 Millionen Euro zusätzlicher Wertschöpfung trägt die Initiative maßgeblich zur Stärkung der regionalen Wirtschaft bei“, so Genussland-Obfrau LR Michaela Langer-Weninger (ÖVP). „Maßgeblichen Anteil an diesem Ergebnis hat unser Handels-Team, das jährlich 1.500 Beratungstermine vor Ort leistet.“

Das vierköpfige Team rund um Geschäftsführer Josef Lehner bemüht sich um persönliche Beratung und ist dafür landauf, landab unterwegs. Besonders bemerkenswert: Drei der vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das 60. Lebensjahr überschritten, sind aber weiterhin mit voller Leidenschaft im Einsatz. In Summe entspricht ihr Engagement einem Vollzeitäquivalent. „Mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung leisten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen wesentlichen Beitrag zu den wirtschaftlichen Erfolgen der Initiative“, so Genussland-Obfrau Langer-Weninger und GF Josef Lehner unisono. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sind solche Maßnahmen von großer Bedeutung. Für die erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt jedoch vor allem eines: die Freude an ihrem Beruf. "Genussland hält jung!", so das Team einhellig.