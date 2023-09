Gmunden lädt zum Familien- und Sicherheitsfest

Für Kinder gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Hüpfburg und vielen Stationen.

Am Samstag dreht sich am Gmundener Rathausplatz alles um Sicherheit und Vergnügungen für die ganze Familie. Die Stadtgemeinde lädt erstmals zu einem kombinierten großen Fest ein. Um 12 Uhr wird ein Leo¬pard-Kampfpanzer, Typ 2A4, des Öster¬reichischen Bundesheer am Rathausplatz einfahren und danach zu besichtigen sein. Feuerwehr, Bergrettung, Rotes Kreuz, Was¬serrettung sowie Stadt- und Bundespolizei mit Hunden und ÖAMTC sind vor Ort, sie präsentieren ihre Leistungen.

Für Kids gibt es eine Flying Fox-Seilrutsche und eine Hüpfburg sowie eine Riesenrutsche.