Wasser abkochen
© Getty

E. coli Bakterien

Gmundner Wasser größtenteils wieder trinkbar

15.08.25, 12:02
Zur Hochsaison gibt es im Touristenort Gmunden Wasserprobleme.  

Gmunden. Die Stadtverwaltung Gmunden konnte mittlerweile Entwarnung für das Trinkwasser im Stadtgebiet Tastelberg gegeben. Vergangene Woche hatte eine routinemäßige Wasserprobe eine Kontaminierung des Leitungswassers mit Bakterien des Stamms E. coli gezeigt. 

Der Touristenmagnet Schloss Ort war nie betroffen.

In Franzl im Holz soll hingegen weiterhin das Wasser vor Genuss mindestens drei Minuten abgekocht werden, empfiehlt die Trinkwasseraufsicht des Landes Oberösterreich. Betroffen sind 50 Haushalte.

