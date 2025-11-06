Alles zu oe24VIP
Wefair Messe
© Wefair Messe

150 Aussteller

Größte Nachhaltigkeitsmesse Österreichs wieder in Linz

06.11.25, 09:37
Auf der WeFair-Messe kann man sich mit gesunden Eiweißriegeln eindecken bevor dann die Kekserl-Zeit kommt. 

Linz. Morgen, 7. November, öffnet die WeFair 2025 ihre Pforten: Von 7. bis 9. November präsentieren rund 150 streng geprüfte Ausstellende im Design Center Linz faire Mode, biologische Schmankerl oder ökologische Accessoires. Auf Besucher warten auf der größten Nachhaltigkeitsmesse Österreichs tausende Ideen, Produkte und Dienstleistungen, mit denen man seinen Liebsten oder sich selbst eine Freude machen kann.  

Unter den Ausstellern: LightWear, eine österreichische Modeplattform, die u. a. Marken wie Armedangels oder Blutsgeschwister anbietet und Fermenista Andrea, die ihr Wissen gerne weitergibt. 
Die Messe hat Freitag von14 bis 19:30 Uhr, Samstag von 11 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. 

„Gerade vor Weihnachten zeigt die WeFair, dass Schenken mit Freude und auchmit Verantwortung möglich ist. Wer hier einkauft, beschenkt nicht nur seineLiebsten, sondern auch die Zukunft unseres Planeten“, sagt Norbert Rainer vomKlimabündnis.

