Große Trauer: SPÖ-Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in den Tod

Der Bürgermeister aus Spital am Pyhrn, Ägidius Exenberger, ist am Mittwoch tödlich bei einem Bergsport-Unfall am Nassfeld (Kärnten) tödlich verunglückt: Er stürzte 45 Meter von einer Seilbrücke in den Tod.

Ktn, OÖ. Wegen einer nicht ordnungsgemäßen Verwendung des Klettersteigsets in Verbindung mit dem benutzten Kombigurt ist der 67-Jährige am Mittwochvormittag am Nassfeld tödlich verunglückt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Oberösterreicher bei einer Klettersteigtour auf dem Däumling 15 Meter durch felsdurchsetztes steiles Gelände abgestürzt und danach weitere 30 Meter abgerutscht.

Das Unglück ereignete sich im Bereich der ersten Seilbrücke, wo der Politiker in der Mitte der Brücke das Gleichgewicht verlor und in die Tiefe stürzte.

Lebensgefährtin sah alles mit an

Der von seiner Lebensgefährtin (57) verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Bergung wurde vom Polizeihubschrauber Libelle sowie der Bergrettung Hermagor mittels Tau durchgeführt.

SPÖ bestürzt

Der geschäftsführende Vorsitzende der oberösterreichischen SPÖ und ehemalige Gesundheitsminister, Alois Stöger, würdigte den Verstorbenen in einer Aussendung nicht nur als "vorbildlich engagierten Bürgermeister", sondern auch als "Menschen mit Weitblick, Herz und Handschlagqualität".

"Sein Einsatz für Spital am Pyhrn und seine tiefe Verbundenheit mit den Menschen in der Region waren beispielhaft", so Stöger. Auch Martin Winkler, Landesrat und designierter Landesparteivorsitzender der SPÖ OÖ, zeigt sich tief betroffen.