Er starb mit nur 23 Jahren: FPÖ trauert um Nachwuchshoffnung

Mit gerade einmal 23 Jahren starb der FPÖ-Funktionär Adrian Hartel.

"Heute müssen wir uns mit einer zutiefst schmerzlichen Nachricht an euch wenden", heißt es auf der Facebook-Seite der Freiheitlichen Jugend Kärnten. Der Bezirksobmann der Freiheitlichen Jugend Spittal an der Drau und stellvertretende Landesobmann der Freiheitlichen Jugend, Adrian Hartel, starb mit nur 23 Jahren.

"Adrian war einer unserer Stützpfeiler in Oberkärnten, sein Verlust hinterlässt ein riesiges Loch in unseren Reihen. Dass unser lieber Kamerad und Freund plötzlich nicht mehr an unserer Seite stehen wird, ist uns selbst noch unbegreiflich", schreibt die Freiheitliche Jugend Kärnten. Zuerst berichtete die "Kleine Zeitung" darüber.

"Mit großem Engagement und viel Herzblut"

Auch FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer und der Zweite Landtagspräsident und Spittaler Stadtrat Christoph Staudacher zeigten sich tief betroffen: "Die Nachricht vom plötzlichen Ableben von Adrian Hartel hat uns zutiefst erschüttert. Adrian hat sich mit großem Engagement und viel Herzblut in der freiheitlichen Bewegung eingebracht und stets mit vollem Einsatz die Anliegen der Jugend vertreten. Sein viel zu früher Tod hinterlässt eine große Lücke. Unsere Gedanken und Gebete sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und allen Angehörigen".