Heizöl-Alarm in der Großen Mühl: 1.000 Liter ausgelaufen

Umwelteinsatz in Rohrbach-Berg: 1.000 Liter Heizöl sind in die Große Mühl gelangt. Vier Feuerwehren rückten aus, Ölsperren wurden errichtet. Der Schaden am Fischbestand wird derzeit untersucht.

Rohrbach. Rund 1.000 Liter Heizöl sind Mittwochfrüh in die Große Mühl geflossen. Ursache war ein schlecht angeschlossener Schlauch bei der Betankung eines Bauernhofs in Rohrbach-Berg. Das Öl gelangte über einen Schacht in den Fluss. Vier Feuerwehren errichteten fünf Ölsperren, um die Ausbreitung zu stoppen. Die Bezirkshauptmannschaft geht von einem Schaden am Fischbestand aus, genaue Zahlen sind noch nicht bekannt. Das verunreinigte Erdreich wird nun ebenfalls untersucht. Die Ölsperren bleiben bis nächste Woche bestehen. Laut Einsatzleiter Martin Wakolbinger ist die Lage unter Kontrolle. Weitere Umweltgefahren werden derzeit nicht angenommen.