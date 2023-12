Hochwasser-Gefahr noch nicht gebannt

Ab 550 cm wird der Hochwasserschutz aufgestellt.

OÖ. Mit dem Tauwetter kommt die Hochwassergefahr - davor warnte der Hydrographische Dienst des Landes OÖ bereits vergangene Woche. Am Mittwochnachmittag wird der Höchststand der Pegel erwartet. Derzeit ist der Donau-Pegel in Linz bei 500 cm, in Mauthausen knapp darunter. Kritisch wird es ab 550 Zentimeter, heißt es. "Eine kleine Welle" erwartet Reinhard Enzenebner vom Hydrographischen Dienst noch am Mittwoch, da die anhaltenden Regenfälle von Dienstag auf Mittwoch die bereits angespannte Lage weiter belastet. Doch: Selbst wenn diese Grenze überschritten werden, muss das nicht automatisch bedeuten, dass die Flüsse über die Ufer gehen, beruhigt Enzenebner. "Das Urfahranermarktgelände wird erst ab einem Pegelstand von etwa 650 Zentimetern überflutet."

Kleine Bäche sind bereits über die Ufer getreten, zahlreiche Wiesen und Felder im Land ob der Enns stehen komplett unter Wasser. Welchen Einfluss die hohen Pegelstände der Donau und des Inns in Deutschland haben, lässt sich derzeit noch nicht genau abschätzen. Aber: Die Bayern durften sich über noch mehr Schnee als OÖ freuen, der schwimmende Adventmarkt in Vilshofen nahe Passau ist aufgrund des hohen Donau-Pegels bereits abgesagt.