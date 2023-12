Winterwunderland: In der HOCHKÖNIGIN Urlaub genießen

ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub für zwei Personen im Salzburger Land.

Maria Alm. Am Fuße des Hochkönigs, mitten in Maria Alm, liegt das Hotel die HOCHKÖNIGIN. Eingebettet und umgeben von Bergen, die im Winter in weißem Gold erstrahlen und die Umgebung verzaubern, lädt das luxuriöse Winter-Wellness-Hideaway nicht nur Singles und Paare, sondern auch Familien zum Entspannen und Genießen nach einem Tag auf dem Berg. Die modernen Zimmer laden zum Wohlfühlen, das Vier-Sterne-Superior-Haus präsentiert sich modern, edel und gemütlich.



Wintersportler kommen am Hochkönig voll auf ihre Kosten: In unmittelbarer Nähe, nur wenige Schritte vom Hotel entfernt, befindet sich der Skilift, der die Urlauber direkt ins Pistenparadies bringt. Doch nicht nur Skifahrer können im Urlaub in der Hochkönigin sportlich sein, es locken Langlaufloipen, Rodelabenteuer oder auch Pferdeschlittenfahrten, um an der frischen Luft aktiv zu sein und die Winterlandschaft im Salzburger Land zu entdecken. Nach einem Tag draußen wird es im Spa-Bereich des Hauses gemütlich: Im 2000 m² großen QUEEN SPA mit einem eigenen Adults-only-Bereich können die Erwachsenen ungestört die Seele baumeln lassen, die verschiedenen Saunen ausprobieren und im Outdoor-Infinitypool und im Whirlpool #meerblick bei traumhaftem Ausblick entspannen. Auf die kleinen Gäste wartet der FAMILY SPA und die FUN ARENA auf 600 m² und bietet viel Raum zum Austoben.

In der Sauna Relaxen - bei traumhaftem Ausblick. © oe24 ×

Die Gäste in der HOCHKÖNIGIN werden aber nicht nur im Wellnessbereich und durch die einzigartige Lage des Hotels verwöhnt, in der HOCHKÖNIGIN bleiben auch keine kulinarischen Wünsche offen: Die Zutaten für die erstklassigen Gerichte stammen zum großen Teil vom eigenen Hof, dem Ebengut – und die Regionalität schmeckt man: Schon beim Frühstücksbuffet freuen sich Gourmets, am Abend beim 6-Gänge-Wahlmenü werden die Gäste dann kulinarisch verwöhnt. Wer sich nach dem Abendessen an der Bar noch zurücklehnen und den Tag gemütlich ausklingen lassen möchte, wird in der HIGH QUEEN BAR vom Barkeeper mit einem heißen Getränk oder einer neuen Cocktail Création überrascht – den Blick auf die Winterlandschaft gibt es inklusive.

ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub in der HOCHKÖNIGIN. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff „Hochkönigin“ an ooegewinn@oe24.at schicken und schon bald eine Auszeit zu zweit in der Ferienregion Hochkönig genießen.

www.hochkoenigin.com