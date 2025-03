Humor trifft Hilfsbereitschaft: TRICKY NIKI unterstützt Charity-Projekt

Am 14. März 2025 veranstaltet der LIONSCLUB DACHSTEIN WELTERBE ein besonderes Charity-Event in Bad Goisern.

Bad Goisern. Am Freitag, 14. März 2025, lädt der LIONSCLUB DACHSTEIN WELTERBE zum Charity-Event in den Festsaal Bad Goisern (Obere Marktstraße 11, 4822 Bad Goisern am Hallstättersee). Einlass ist ab 18.00 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.Mit seinem Programm GRÖSSENWAHN bringt TRICKY NIKI eine einzigartige Mischung aus Bauchreden, Zauberkunst und Humor auf die Bühne. Voller Ironie nimmt er sich seinem ausgebliebenen Wachstumsschub und megalomanen Auswüchsen an. Hier sitzt jeder Gag – und das Publikum ist selbst im Sitzen noch auf Augenhöhe. Wer diesen Angriff auf die Lachmuskeln nicht verpassen will, muss sich noch schnell Tickets sichern. Tickets gibt es unter: eventjet.at.