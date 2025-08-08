Alles zu oe24VIP
Stadtrat Thomas Gegenhuber ermöglicht niederschwelligen Zugang
Geduldige Berater

ID Austria Servicetour macht am Linzer Hauptbahnhof Halt

08.08.25, 11:57
Mit der ID Austria hat man Zugriff auf rund 500 digitale Services. 

Linz. Am 11. und 12. August macht die ID Austria Servicetour im Untergeschoss des Linzer Hauptbahnhofs Halt. Bürger*innen bekommen dort kostenlose und persönliche Unterstützung bei der Registrierung der ID Austria durch Expert*innen des Bundes sowie der Stadt Linz.

„Die ID Austria als modernes, sicheres und digitales Identifikationssystem vereinfacht u.a. digitale Amtswege wie Wohnsitzänderungen oder Urkundenservices und beschleunigt den Zugriff auf behördliche Schreiben. Bei der Einrichtung der ID Austria stoßen Bürger*innen leider immer wieder auf Probleme. Umso wichtiger ist ein niederschwelliges Beratungs- und Serviceangebot“, betont der für Digitalisierung zuständige Linzer Stadtrat Thomas Gegenhuber (SPÖ).

Die ID Austria wurde im Dezember 2023 nach mehrjähriger Pilotphase als Weiterentwicklung der Handysignatur und der Bürgerkarte eingeführt. Laut einem kürzlich ausgestrahlten Nachrichtenjournal im Radio nutzen bereits über vier Millionen Menschen die ID Austria. In der Stadt Linz wurden seit der Einführung der ID Austria rund 50.000 Registrierungen von den Mitarbeiter*innen des Passservice Centers vorgenommen (Stand August 2025).

