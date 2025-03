Illegale Taxis in Hallstatt gestoppt

Bei einer Schwerpunktkontrolle in Hallstatt flog am Montag ein Netzwerk illegaler Taxifahrten auf.

Die Polizei stoppte bei einer Kontrolle in Hallstatt mehrere ausländische Taxibusse. Diese beförderten Touristen ohne gültige Konzession zu Sehenswürdigkeiten in ganz Österreich Viele der kontrollierten Kleinbusse transportierten Fahrgäste ohne entsprechende Konzession. Meist handelte es sich um Anbieter aus Osteuropa, die Touristen in der EU aufnahmen und zu Sehenswürdigkeiten in ganz Österreich brachten. Laut Wirtschaftskammer ist eine solche Personenbeförderung ohne Konzession und Gewerbeberechtigung in Österreich nicht erlaubt. Besonders der Transport von Laufkundschaft – etwa von Hallstatt nach Salzburg – darf von ausländischen Unternehmen nicht durchgeführt werden. Vor Ort wurden Geldstrafen kassiert.