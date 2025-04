Immer weniger Spargelanbau in Oberösterreich

Die heimische Spargelsaison konnte pünktlich eröffnet werden.

OÖ. So rasch kann sich das Blatt in der freien Natur wenden: Anfang März litt die Landwirtschaft unter Trockenheit und man berichtete bereits über negative Auswirkungen. Bis heute, 10. April, haben wir landesweit in Oberösterreich zumindest circa 100 Liter pro Quadratmeter Wasser bekommen und man kann davon sprechen, dass sich die Natur wieder „eingependelt“ hat. Dieser Regen hat auch den bisher unter optimalen Bedingungen gesäten und gepflanzten Gemüsekulturen sehr gut getan und somit kann die oberösterreichische Spargelsaison unter normalen Witterungsbedingungen pünktlich eröffnet werden.

„Was der Spargel in den nächsten zehn Wochen braucht sind ausbleibende Spätfröste, Sonne für warme Bodentemperaturen über zehn Grad Celsius und eine sanfte, gleichmäßige Regenverteilung zwischendurch“, sagt Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer.

Anbau und Ernteerwartung – Flächen sinken auch in OÖ

Die Spargelproduktion stagniert in Österreich seit einigen Jahren auf einer Fläche zwischen 700 und 800 Hektar. Mit gut 65 Prozent ist Niederösterreich das führende Spargelbundesland. Den zweiten Platz belegt Oberösterreich mit einer prognostizierten Anbaufläche von 134 Hektar. Damit kommt es heuer in der circa 40-jährigen Geschichte des Spargelanbaus in Oberösterreich nach 2024 zu einer weiteren geringfügigen Reduktion der Anbaufläche.

„Wenn heimischer Spargel neben Aktionsware aus dem Ausland liegt, ist für die Konsumentinnen und Konsumenten oft nicht erkennbar, wie und wo produziert wurde. Der Lebensmitteleinzelhandel versucht unter dem Motto ‚von günstig bis hin zur höchsten Bio-Qualität‘, das gesamte Preissegment abzudecken – dabei bleibt die Herkunft leider häufig auf der Strecke", sagt Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP). Unrealistische Aktionsangebote mit importiertem Spargel sowie Billigstpreise ohne Herkunftskennzeichnung seien nicht nur intransparent, sondern auch unfair gegenüber unseren heimischen Spargelbauern. Sie erschweren eine positive Betriebsentwicklung und untergraben langfristig den Wert regionaler Landwirtschaft.