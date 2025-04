Kaiserlicher Glanz: Neues Grand Hotel Elisabeth eröffnet in Bad Ischl

Mitten im Herzen von Bad Ischl wird ein Stück Geschichte lebendig: Am 24. April 2025, dem Hochzeitstag von Kaiserin Elisabeth, öffnet das Grand Hotel Elisabeth offiziell seine Türen – ein neues Prestigeprojekt mit historischem Flair und modernen Akzenten.

Am 24. April 2025 eröffnet das Grand Hotel Elisabeth feierlich in Bad Ischl – genau am Hochzeitstag von Kaiserin Elisabeth. Höhepunkt der Veranstaltung ist eine spektakuläre Lichtshow an der Hotelfassade. Erwartet werden prominente Gäste wie Musicalstar Maya Hakvoort sowie die Sisi-Darstellerin aus der RTL-Serie.Bürgermeisterin Ines Schiller und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur feiern gemeinsam mit der Bevölkerung.

Das Hotel bietet 132 Zimmer im historischen Stil mit modernem Komfort – ein neues Juwel für den Tourismus.