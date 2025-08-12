Alles zu oe24VIP
Fotoaudienz mit Kaiserpaar
© Foto Hofer

Sofortausdruck

Kaisertage in Bad Ischl mit Fotoaudienz mit Sisi & Franzl

12.08.25, 10:29 | Aktualisiert: 12.08.25, 11:31
Teilen

Wer die Kaisertage besucht, muss einen Marillenknödel in der Konditorei Zauner probieren. 

Bad Ischl. Im Rahmen der Kaisertage in Bad Ischl wird am 14. August ab 11.30 Uhr zur Fotoaudienz geladen. Sisi-Fans können sich im Garten des Stadtmuseums mit dem Hofstaat ablichten lassen.  Das Erinnerungsfoto wird als Sofortausdruck kostenlos zur Verfügung gestellt.  

Am Freitag, 15. August, trifft der Kaiserzug mit dem "Kaiserpaar" am Bahnhof in Bad Ischl ein. Anschließend wird im Kurpark das Kaiserfest der Bürgerkapelle gefeiert. 

Der rote Teppich wird tags darauf beim Kaiserbummel für alle Besucher in Bad Ischl ausgerollt. Am Montag, 18. August, dem Geburtstag von Kaiser Franz Joseph, wird um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche die traditionelle Kaisermesse abgehalten.

