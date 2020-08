Kanalrohr fiel von Lkw und traf Motorradlenker: schwer verletzt

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum Linz geflogen, berichtete die Polizei.

Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) während der Fahrt von einem PVC-Rohr, das von einem Lkw fiel, getroffen und schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum Linz geflogen, berichtete die Polizei.



Ein 83-Jähriger hatte mit einem Lkw aushilfsweise Kanalrohre auf eine Baustelle liefern wollen. Ein zehn Zentimeter dickes und fünf Meter langes PVC-Teil fiel während der Fahrt von der Ladefläche. Es traf einen entgegenkommenden Motorradfahrer im Brustbereich. Der Mann wurde von seinem Zweirad geschleudert, über die Leitschiene in eine Böschung katapultiert und schwer verletzt.