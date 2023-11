Kiffer crashte mit Auto in Glashaus

Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr baute ein 20-jähriger Syrer mit seinem Auto einen Unfall - beide Male war er voll zugedröhnt.

OÖ. Unsanft aufgeweckt wurden in der Nacht auf Mittwoch um 3 Uhr in der Früh die Bewohner eines Hauses im Ortsgebiet von Kreisbichl in Edt bei Lambach: Zuerst dachten sie einem Einbrecher wäre etwas zu Bruch gegangen und sie trauten sich kaum aus dem Schlafzimmer. Als sie beim Fenster hinaussahen, wurden sie zunächst auch nicht klüger, bis sich der Ehemann des älteren Paares dann doch in den finsteren Garten wagte und den fremden Pkw im völlig zerstörten Glashaus bemerkte. Als er dann zusätzlich einen völlig verwirrten Mann entdeckte, der im Kreis um das Unfallauto herumlief, rannte der Bewohner wieder ins Haus und alarmierte die Polizei.

© laumat.at ×

Als die Cops vor Ort erschienen, erhärtete sich bei ihnen sofort der Verdacht, dass der Lenker (der am Beifahrersitz ein Messer liegen hatte) nicht nur wegen des Unfalls desorientiert war, weshalb der Syrer einer klinischen Untersuchung unterzogen wurde. Der Amtsarzt bestätigte, dass der Mann stark von THC, also von Cannabis, beeinträchtigt war. Daraufhin wurde dem Drogenlenker der Führerschein abgenommen. Denn: Wie sich bei den Erhebungen zeigte, hatte der junge Mann bereits am 14. Jänner 2023 auf der B1 Wiener Straße im Gemeindegebiet von Edt bei Lambach einen Verkehrsunfall mit Sachschaden in einem ebenfalls durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand verursacht.

Die Grundstücksbesitzer hoffen indes - nachdem der "Glashaus-Zerstörer" bereits das dritte Fahrzeug war, das in ihrem Garten gelandet ist - dass seitens der Gemeinde nun zumindest eine verkehrstechnische Absicherung in Form von Verkehrszeichen oder ähnlichem erfolgt.