Kindergarten-Ausbildung: Förderung wird sehr gut angenommen

225 neu ausgebildete Kräfte in den Kindergarten suchten bereits um den Zuschuss zur Ausbildung an, den das Land OÖ gewährt.

OÖ. Anlässlich des Weltkindertages am Mittwoch zieht Bildungsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) eine erste Bilanz des OÖ-Bonus: Beim OÖ-Bonus wird die Ausbildung zur pädagogischen Assistenzkraft in Kinderbetreuungseinrichtungen und die Ausbildung an Kollegs für Elementar und Sozialpädagogik zu 60 Prozent bis zu 2.700 Euro gefördert. Seit Jänner wurde die Ausbildung von 225 Personen gefördert. Für Haberlander ist das ein deutliches Zeichen: "Der Bonus wirkt".

Die Bildungsdirektion unterstützt die Gemeinden und privaten Rechtsträger bei der Personalsuche und veröffentlicht deren Ausschreibungen auf der Homepage der Bildungsdirektion unter kindernet.at. Derzeit sind 400 offene Stellen auf der Homepage der Bildungsdirektion ausgeschrieben. "Wir investieren dort, wo sich die Zukunft des Landes entscheidet – bei unseren Jüngsten", sagt Haberlander.