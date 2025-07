Kirchdorfer Stadtspektakel steht in Startlöchern

Kirchdorf wird zum sommerlichen Erlebnisfeld ohne große Bühnen.

Am 1. und 2. August verwandelt sich Kirchdorf an der Krems beim Stadtspektakel in ein sommerliches Erlebnisfeld ohne große Bühnen. Die Musik spielt direkt auf Augenhöhe, mal unplugged, mal wandernd, mal spontan. Kleine Formationen sorgen für Stimmung, vom Bläser auf dem Turm bis zur Band am Straßenrand. Volksmusik, Indie, Jazz, Punk und Weltmusik verschmelzen zu einem bunten Klangteppich.

Tagsüber steht die Stadt ganz im Zeichen der Kinder und Junggebliebenen: Spiele, Mitmachstationen und Jahrmarktsflair machen Kirchdorf zum lebendigen Freiluftspielplatz. Es wird gehüpft, gemalt, gebastelt, gestaunt – und viel gelacht. Das Fest findet am Rathausplatz in Kirchdorf statt und bietet ein einzigartiges, familiäres Sommererlebnis.