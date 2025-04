»Kirchenglocken fliegen nach Rom«: Ratscherbuam erinnen an Gebetszeiten

Besonders hochgehalten wird der Brauch des Ratscherlaufens in der Traunseegemeinde Ebensee.

Ebensee. Wenn in der Karwoche, wie der Volksmund sagt, "die Kirchenglocken nach Rom fliegen", übernehmen die Ratscherbuben deren Funktion und erinnern die Bevölkerung an die Gebetszeiten. Mit ihren hölzernen, lärmenden Instrumenten ziehen am Karfreitag und Karsamstag in Ebensee die Ratscherbuben im Alter zwischen 6 und 16 Jahren von Haus zu Haus. "Ratscherlaufen ist ein besonderes Erlebnis. Jeder Bub in Ebensee muss, ähnlich wie beim Glöcklerlauf, einmal mit dabei gewesen sein.", sagt Raphael Steinkogler (15), Vorläufer der Ratscherpasse Bartlberg. Die Ratscherbuben sind in zwei Tagen sieben Mal im Einsatz.