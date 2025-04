Kollektive Eiersuche in Oberösterreich

Programm für die Osterfeiertage in Oberösterreich

Ostersamstag. Am Ostersamstag sind Marktbesucher des Südbahnhofmarkts und des Grünmarkts in Urfahr eingeladen bis 12 Uhr bei einer fröhlichen Ostereiersuche mitzumachen. Die Ostereier sind direkt bei den Verkaufsständen der Händler zu finden – mal etwas sichtbarer, mal etwas versteckter. Wer ein Ei entdeckt, wendet sich an den jeweiligen Standbetreiber und erhält dort eine kleine Aufmerksamkeit als Ostergruß.

Am Stadtplatz in Schärding findet noch bis Ostersonntag ein österlicher Kunsthandwerksmarkt (9 bis 18 Uhr) statt.

Ostersonntag. Zu den Feiertagen sind im Zoo am Linzer Pöstlingberg einige Osterhasen in den Anlagen der anderen Zootiere versteckt, und müssen von eifrigen Spürnasen gefunden werden. Wie jedes Jahr gibt es auch heuer bunte Ostereier geschenkt und im Haustierpark hoppeln süße Haserl durch die Gegend. Der Osterhase besucht den Zoo am Ostersonntag von 11 bis 12.30Uhr und am Ostermontag ab 14 Uhr.

Ostermontag. Der Kirtag am Ostermontag in Bad Zell (Bez. Freistadt) geht bis ins 16. Jahrhundert zurück und jedes Jahr kommen an die 100 Marktstandfahrer und Tausende Besucher in den Kurort. Auch die Bad Zeller Wirtschaft im Ortsbereich hat einen Sonderöffnungstag. Beliebt sind die Schaumrollen der Biobäckerei Stöcher. Als gesellige Treffpunkte gilt die Seidlbar am Marktplatz. Los geht’s am Montag, 21. April, bereits um 8 Uhr.