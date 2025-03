Kritik an Ringeltaubenabschüssen ab 1. April

Vor allem im Bezirk Braunau gibt es laut Tierschützern auffallend viele Abschüsse.

OÖ. Sojabauern im Innviertel ärgern sich immer wieder über Ringeltauben. Laut der Landwirtschaftskammer picken die Tauben auf den Feldern nachdem ausgesät worden ist herum, wodurch weniger wächst. Mit einer neuen Verordnung ab 1. April wird der Abschuss von Ringeltauben erleichtert.„Unser Ziel war es, ein nachhaltiges Federwildmanagement in Oberösterreich zu etablieren, das im Bedarfsfall sofortige Handlungsfähigkeit bietet und gleichzeitig den Artenschutz sichert“, betont Agrar- und Jagd-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP). Konkret umfasst die neue Verordnung sechs Federwildarten: Auerwild, Birkwild, Graugans, Graureiher, Höckerschwan und Ringeltaube. Tierschützer von Shifting Values beklagen, dass in OÖ mehr Ringeltauben in der Brutzeit abgeschossen werden, als in der Steiermark und Niederösterreich im ganzen Jahr zusammen.