Kritik: Stadt Linz subventioniert Moschee-Verein

Für den Umbau einer Moschee in der Stadt Linz investiert die Stadt Linz 45.000 Euro an Zuschüssen.

Linz. Zu Diskussionen im Stadtsenat führte das Ansuchen um eine Förderung für den albanischen Kultur- und Sportverein Bashkimi für die Errichtung eines Vereinslokals. Beschlossen wurde eine Förderung von insgesamt 45.000 Euro, 22.500 Euro werden noch heuer überwiese, die zweite Hälfte der Förderung erhält der Verein kommendes Jahr. Der Verein allerdings ist eine Moschee, die streng religiöse Glaubenssätze vertritt.

Aus dem Antrag geht hervor, dass die Moschee umgebaut wird, die Kosten belaufen sich auf 850.000 Euro, der Verein rechnet mit Einnahmen von etwa 700.00 Euro.

© Bashkimi ×

Gegen die Subvention für die Moschee stimmte Michael Raml (FPÖ). „Wir Freiheitliche sehen in diesem Verein keinen konkreten Betrag zu Integration und Eingliederung in unsere Gesellschaft. Durch diese von SPÖ und den Grünen beschlossene Subvention unterstützt die Stadt Linz vielmehr ein ‚Unter-sich-bleiben‘ und das ist eindeutig ein falsches Signal an die zugewanderte Gemeinschaften.“