Post City
© AEC

In PostCity

Kultige Abrisslocation für SPÖ Landesparteitag und After-Party

12.09.25, 11:04
Der Landesparteitag der SPÖ OÖ findet am 13. September in der PostCity statt bevor sie abgerissen wird. 

. Der designierte SPÖ-Oberösterreich-Parteichef Martin Winkler wurde am 3. Juli im Landtag als neuer Landesrat angelobt. Als einzigen Kandidaten wählte die Basis im Juni in einer Urabstimmung den 62-jährigen Unternehmer an die Spitze. Formal muss am morgigen Parteitag das 95-Prozent-Votum der Mitglieder noch bestätigt werden. 

Die Angelobung im Landtag war der Schlusspunkt einer monatelangen Suche nach einer neuen Führungspersönlichkeit bei den Roten. Als geschäftsführender Parteichef wurde Alois Stöger nach Rückzug von LR Michael Lindner mit der Suche nach einem Nachfolger betraut, der die SPÖ 2027 auch in die Landtagswahl führen soll.  

LR Martin Winkler
© Land OÖ

"Ich will nicht länger zuschauen, wie ÖVP und FPÖ die Zukunft unseres Bundeslandes mit falschen Prioritäten aufs Spiel setzen", ist Winklers Hauptmotivation. 

Wirtschafts- und Energiethemen liegen dem ehemaligen Unternehmer besonders am Herzen: Winkler fordert u.a. eine Ausweitung der Windkraft-Beschleunigungszonen in Oberösterreich. Nach dem ÖVP-Schwenk beim Projekt in Sandl, müssten "nun weitere Projekte rasch umgesetzt werden". 

Martin Winkler lädt nach dem Landesparteitag die Öffentlichkeit zum "Fest für Oberösterreich" - von 14 bis 17 Uhr in der PostCity. Das „Fest für Oberösterreich“ ist offen für alle Generationen: Traditionelle Musikkapellen sorgen für gute Stimmung, während Essen und Getränke zum gemeinschaftlichen Genießen einladen. Anmeldung erbeten auf www.spooe.at

