Landesfeiertag in OÖ wird mit "Handschlag und Herzschlag" gefeiert

Stelzer. „Gerade an unserem Landesfeiertag sollten wir uns darauf besinnen, unseren Erfolgsweg des Miteinanders beizubehalten“.

OÖ. Am 4. Mai feiert wird der Landesfeiertag in Oberösterreich im Gedanken an den Schutzpatron Heiliger Florian gefeiert. LH Thomas Stelzer am Florianitag: "Unser Erfolgsweg ist ein Weg der Gemeinsamkeit, des Zusammenführens und des Miteinanders und diesen Weg wollen wir beibehalten. Gerade wenn die Herausforderungen groß sind, können wir uns in Oberösterreich auf unsere Handschlagqualität verlassen. Unser Landesfeiertag, der Tag des Heiligen Florian, ist ein guter Anlass uns über unser Land, das Erreichte und das Gute zu freuen und uns aber auch voll darauf zu konzentrieren was gut für unsere Land ist und weiter mit jedem Handschlag und Herzschlag für eine sichere und erfolgreiche Zukunft unseres Landes zu arbeiten. Handschlag und Herzschlag, das ist es was uns in OÖ ausmacht."

Am Florianitag finden in ganz Oberösterreich Feuerwehrfeste statt, am Urfahranermarkt in Linz dürfen Kinder sogar Probelöschen.