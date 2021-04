× Leonie (3) braucht Hilfe

Die erst drei Jahre alte Leonie kämpft seit Monaten gegen den Blutkrebs.

OÖ. Kurz vor Weihnachten begann ihr Leidensweg: Die Kleine aus Holzhausen (Bezirk Wels-Land) weinte von einem Tag auf den anderen die ganze Nacht und hatte starke Schmerzen. Dann kam die schreckliche Dia­gnose, die der jungen Familie den Boden unter den Füßen wegriss: Leukämie.

97 Prozent der Zellen waren bereits angegriffen. ­Leonie musste zahlreiche Untersuchungen, Chemotherapien, Operationen und Behandlungen über sich ergehen lassen. Die Dreijäh­rige kämpft mit Unterstützung ihrer Familie tapfer gegen die Krankheit. Helfen kann ihr eine Stammzellenspende. Dafür bracht sie einen genetischen Zwilling, den zu finden ist laut der ­Organisation „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ wie ein „Lottosechser mit Zusatzzahl“.

Chance. „Es ist womöglich ihre letzte Chance auf Leben“, so die Mutter der Kleinen. Deshalb gibt es am Samstag zwischen 9 und 14 Uhr im Abelenzium in Gaflenz (Bez. Steyr-Land) eine Typisierungsaktion. Infos unter www.gebenfuerleben.at