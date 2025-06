Lido Sounds: Viel Applaus, offene Fragen für 2026

Das Lido Sounds 2025 geht ins Finale – mit gemischten Eindrücken, aber überwiegend positiver Bilanz. Ob das Festival auch 2026 stattfindet, soll nach genauer Evaluierung in Kürze entschieden werden.

Das Lido Sounds Festival 2025 in Linz geht am Sonntag ins Finale. Festivalleiter David Dittrich zog eine erste positive Bilanz: Das Feedback von Besucherinnen, Partnern und Künstlerinnen sei "grundsätzlich sehr zufriedenstellend". Ob das Open-Air-Event auch 2026 stattfindet, wird in der kommenden Woche bei einer umfassenden Evaluierung entschieden. Neben wirtschaftlichen Kennzahlen wird auch Rückmeldung aus Politik, Wirtschaft und Bevölkerung einfließen.

© APA

Ziel sei ein "konkurrenzloses Wochenende" trotz Veranstaltungen wie dem Woodstock der Blasmusik. Unterschiedlicher Andrang bei den Acts – von dichtem Gedränge bei AnnenMayKantereit bis zu mehr Platz bei Justice – gibt ebenfalls Anlass zur Reflexion. Kritik gab es am Verzicht auf eine zweite Bühne. Dittrich betont den begrenzten Raum und verweist auf Rücksicht gegenüber der Altstadt. Auch der Dialog mit Anrainern soll weiter gepflegt werden. Die Abschluss-Highlights am Sonntag waren Ski Aggu und RAF Camora.