Linz: Busse ersetzen Bahnen wegen Gleisarbeiten

Die LINZ AG Linien informieren über nächtliche Einschränkungen auf mehreren Straßenbahnlinien wegen Gleisarbeiten.

Am 14., 15. und 22. Mai kommt es ab 21 Uhr zu Unterbrechungen auf den Straßenbahnlinien 1, 2, 3, 4 und 50 zwischen Hauptbahnhof und Landgutstraße bzw. Sonnensteinstraße. Grund sind Gleisarbeiten in der Landstraße. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Fahrgäste werden vor Ort über die Änderungen informiert.

