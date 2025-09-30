Linz Süd wartet – Busprojekt droht zu scheitern

Parteien fordern Umsetzung der Schnellbuslinien – Ausnahme: die SPÖ blockiert das Projekt.

Linz. Parteienübergreifend fordern die Linzer Gemeinderatsfraktionen – mit Ausnahme der SPÖ – die rasche Umsetzung der Schnellbuslinien 13 und 14. Sie sollen die wachsenden Stadtteile Ebelsberg und Pichling besser an das Zentrum anbinden. Ein Antrag zur Finanzierung wird am 23. Oktober eingebracht. Vizebürgermeister Hajart warnt: Nur heuer ist noch der günstigere Ankauf von Hybridbussen möglich.

Öffi-Projekte sollen Priorität haben

Stadträtin Eva Schobesberger betont die Priorität für Öffi-Projekte statt Millioneninvestitionen in Autobahnen und Flughafen. Auch Stadtrat Michael Raml, NEOS, KPÖ, Linz+ und andere sprechen sich für eine rasche Realisierung aus. Besonders kritisiert wird, dass jahrelange Planungen nun aus Spargründen gefährdet sind. Der Süden Linz brauche endlich eine Alternative zum Dauerstau, sonst drohe die Stadtentwicklung zu kippen. Gefordert wird auch eine Sondersitzung mit allen Fraktionen zur Klärung der Finanzierung.