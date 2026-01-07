Linzer Weihnachtsbaum vom Hauptplatz wird verheizt

Die Christbäume der Bevölkerung werden hingegen kompostiert.

Linz. Im Gegensatz zu den Christbäumen in den Haushalten, die von der Linz AG eingesammelt und kompostiert werden, kommt der Linzer Christbaum vom Hauptplatz nach seinem Abtransport ins Fernheizkraftwerk Linz-Mitte und sorgt so für warme Wohnungen in der Landeshauptstadt. Der Stamm und die Äste der fünf Tonnen schweren Fichte wurden am 7. Jänner von oben nach unten abgeschnitten, abgeräumt und ins Fernheizkraftwerk abtransportiert.

Das Holz wird anschließend zu Hackschnitzeln zerkleinert und in der Folge im Linz AG-Biomassekraftwerk zur Fernwärmeerzeugung herangezogen. Das Kraftwerk am Gelände FHKW-Linz Mitte erzeugt jährlich Strom für zirka 20.000 Ökostrom- und 12.000 Biowärmehaushalte. Der Baum war eine Spende der Marktgemeinde Klaffer aus der Böhmerwaldregion.

Abholung von Christbäumen vor der Tür

Für die Bevölkerung bietet die Linz AG im Jänner auch heuer wieder die kostenlose Christbaumentsorgung an. An drei Abholtagen – Montag, 12., 19. und 26. Jänner – können vollständig abgeschmückte Bäume am Vorabend des jeweiligen Termins straßenseitig zur Abholung bereitgestellt werden.