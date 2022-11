Lkw-Crash in Tunnel: A9-Sperre

Die A9 musste wegen eines Unfalls mehrerer Lkw im Hungerbichl Tunnel in eine Fahrtrichtung gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Oberösterreich. Am Montag kam es im Hungerbichl Tunnel auf der A9 in Oberösterreich zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Laut ersten Informationen waren insgesamt fünf Lkw in den Unfall verwickelt. Die Einsatzkräfte von vier Feuerwehren, das Rote Kreuz, die Polizei und die Asfinag stehen mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Lenker war zwei Stunden in einem der LKW eingeklemmt.

Die Einsatzkräfte mussten sich zuerst einen Zugang zu dem Lkw schaffen und dann unter schwierigsten Bedingungen die Personenrettung durchführen. Im Anschluss wurde die Person mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein weiterer Lenker musste ebenfalls von der Feuerwehr gerettet und vom Roten Kreuz versorgt werden.

Die Berge- und Aufräumarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen und somit bleibt die A9 noch für mehrere Stunden gesperrt – eine Umleitung wurde eingerichtet.