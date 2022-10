Lkw-Lenker rammt Polizei-Auto und entkommt

Ein Polizist musste sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Oberösterreich. Am Montag um 22.15 Uhr rammte ein Lkw-Fahrer auf der A8 im Bereich des Grenzüberganges Suben ein Polizei-Auto und entkam über die deutsche Grenze. Die Streife der Autobahnpolizei wollte bei dem türkischen Sattelkraftfahrzeug eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführen, als der Lenker des Lkws einfach seine Fahrt Richtung Deutschland fortsetzte.

Die Polizisten fuhren ihm nach, setzten sich vor ihn und konnten ihn schließlich unmittelbar vor der Staatsgrenze auf der Innbrücke am linken Fahrstreifen anhalten. Einer der beiden Polizisten stieg aus dem Dienstfahrzeug aus und ging nach hinten zum Sattelkraftfahrzeug. Der Lkw-Lenker beschleunigte jedoch in diesem Moment und fuhr gegen das Heck des Polizeifahrzeuges. Der Polizist musste sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Lkw-Lenker entkam

Der Lkw-Lenker fuhr zwischen Mittelleitschiene und dem fast quer zur Fahrbahn stehenden Dienstfahrzeug durch und weiter über die Staatsgrenze Richtung Passau. Der zweite Polizist war ebenfalls bereits ausgestiegen und befand sich beim Anprall glücklicherweise nicht mehr im Fahrzeug.

Trotz einer sofort über die Landesleitzentrale eingeleiteten Fahndung durch die Bayrische Polizei konnte der Lenker des Sattelkraftfahrzeuges unerkannt nach Deutschland entkommen.