Lkw übersehen: Radfahrer (82) stirbt bei Horror-Crash

Der Radfahrer wurde mehrere Meter weggeschleudert

Ein 58-jähriger niederländischer LKW-Fahrer war am Dienstag um 15:47 Uhr auf der B138 in Fahrtrichtung Graz unterwegs, als plötzlich ein 82-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Kirchdorf von der Kaltenprunnerstraße kommend – trotz Nachrang – in die Kreuzung einfuhr.

© TEAM FOTOKERSCHI

Der LKW-Lenker leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde mehrere Meter weggeschleudert und blieb regungslos neben der Fahrbahn liegen.

© TEAM FOTOKERSCHI

Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen