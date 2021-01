Lokal trotz Lockdown geöffnet: Polizei-Einsatz bei Wut-Wirtin in Linz

Sie kann es sich nicht länger leisten ihr Lokal geschlossen zu halten. Deshalb trotzte Alexandra Pervulesko dem Lockdown und sperrte am Montag ihre Bar auf.

Am Montag kam es zur Eskalation in Linz. Die Wirtin Alexandra Pervulesko hatte es satt. Sie sperrte um 16 Uhr trotz Lockdown ihr Lokal auf. Der Grund: Geldsorgen. Sie könne nicht mehr überleben.

Vor und in dem Lokal fanden sich schnell einige Gäste, vor allem aber Journalisten, zusammen. Der Trubel war groß. "Man merkt am Ansturm der Stammgäste, dass sie endlich wieder raus wollen", so Pervulesko. Allerdings wurde im Lokal auf Maske und Abstand verzichtet.

© fotokerschi.at

"Mein Kind und ich verhungern"

Die Menschenmassen lockten auch die Polizei ins Lokal. Denn die Gastronomie muss noch bis mindestens 24. Jänner geschlossen bleiben. Polizisten stürmten die illegal geöffnete Bar und versuchten klar zu machen, dass das gegen das Gesetz verstößt. Es verlief zwar alles friedlich, aber Pervulesko nahm den Einsatz in Kauf. "Das wusste ich, dass die Polizei kommt. Das ist ihr gutes Recht, das ist ihr Job", so die Gastronomin. Sie kann aber nicht mehr. Die Unterstützung reicht nicht aus. "Mein Kind und ich verhungern", sagt sie. "Ich bin keine Wut-Wirtin, sondern eine Wut-Mutter", fährt sie fort und erklärt, dass sie sauer ist, dass sie durch die Maßnahmen der Bundesregierung nicht für sich und ihren 13-jährigen Sohn sorgen kann.

© fotokerschi.at

Wut-Wirtin will auch morgen wieder aufsperren

Die Daten der Lokalbesucher wurden gemäß der Verordnung aufgenommen. Bei drei polizeilichen Verwarnungen droht ihr der Verlust der Zulassung. Eine Schließung konnte durch die Polizei gar nicht erfolgen. Das obliegt den Gesundheitsbehörden. Pervulesko will noch bis 20 Uhr offenhalten. "Wenn man mich nicht verhaftet, werd ich auch morgen wieder aufsperren", sagt sie.